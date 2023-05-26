تحرير 15 مصريا خطفتهم عصابة في أجدابيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن أجدابيا تحرير 15 مصريا من العمالة الوافدة، خطفتهم عصابة في المدينة.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي قسم المعلومات والتحريات العامة في المديرية معلومات حول المنزل الموجود به المخطوفين، حيث جرى استهدافه ومداهمته، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

ضبط أفراد العصابة

وتمكن رجال الأمن من تحرير المخطوفين، وضبط أربعة أشخاص من العصابة المسلحة التي تمتهن خطف العمالة، ولديها أسلحة ومواد مخدرة، حيث جرى إحالتهم إلى جهات الاختصاص لأخذ أقوالهم.

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وقال أحد المحررين إن العصابة المسلحة طلبت فديه بقيمة 20 ألف دينار مقابل اطلاق سراحهم، فيما أشار البيان إلى أن العمال «دخلوا البلاد بطريقة قانونية عبر مطار بنينا الدولي في بنغازي ومستنداتهم سليمة»، وهم جميعا بحالة صحية جيدة وموجودن في مديرية أمن أجدابيا.