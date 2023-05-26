طفلان بطرابلس يسرقان 260 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، عن تفاصيل واقعة سرقة طفلين في طرابلس مبلغ 260 ألف دينار من منزل الأسرة لشراء حسابات في لعبة «بابجي»، ووقعها في شابك النصب والاحتيال.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «خسائر «بابجي» تمتد من الفضاء السيبراني إلى واقع أسرة ليبية، حيث وقع أطفال قصر ضحية للخداع والنصب نسجت خيوطها بين العالم الواقعي والافتراضي والنتيجة الاستيلاء على مئات الآلاف من الدنانير.

سرقة 260 ألف دينار

البداية، مع تلقي مكتب البحث الجنائي طرابلس بلاغًا من عائلة بعد عودتها من السفر مفاده سرقة 260 ألف دينار من منزلهم، حيث باشر أعضاء فريق التحري بالمكتب متابعة الواقعة، وتبين أن الأموال طفليها هما من سرقا الأموال وقاما بشراء حسابات في لعبة «PUBG».

يشير البيان إلى أن الطفلين اشتريا حسابين الأول بقيمة 4000 آلاف دينار والحساب الثاني 13000 دينار وشراء حسابات أخرى بقيم مختلفة، ليتعرضا بعدها لعملية نصب من الأشخاص الذين باعوا لهم الحسابات في البداية لسهولة خداعهما والتفاوض معهما في غياب أهلهما، بسبب ظروف علاج أحد الوالدين خارج البلاد بعد التأكد من وجود مبالغ مالية كبيرة في المنزل.

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احتيال باسم «الهكر الأخضر»

قام المحتلون بالاستيلاء على الحسابات التي باعوها للأخوين وأقنعوهما بوجد حساب خارق يسمى «الهكر الأخضر» يمكنهم من استرجاع أي حساب مسروق، وقام الأخوان بدفع 160 ألف دينار لشراء هذا الحساب.

وأوضح بيان الداخلية أن أعضاء فريق التحري بالمكتب حددوا هوية الجناة، وجرى القبض على اثنين منهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما لجهات الاختصاص.