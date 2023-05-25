دبلوماسي جزائري: نعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الجزائري لدى روما عبدالكريم طواهرية إن بلاده تعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

وأعرب الدبلوماسي طواهرية عن رفض بلاده للتدخلات الأجنبية التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في ليبيا، حسبما صرح لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء اليوم الخميس، قائلاً إن الجزائر وروما تعملان «لتجنب أي تدخل أجنبي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في ليبيا».

وتابع: «نعتقد اعتقادًا راسخًا أن التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والهدف المشترك للتنمية والاستقرار ضروري لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا ودولها».

- بهدف إعمار ليبيا.. الجزائر تعرض خبرتها في مجال السكن والعمران على حكومة الوحدة

يُذكر أن الجزائر وإيطاليا متوافقان على دعم مسار تنظيم الانتخابات في ليبيا، وعلى محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي مع استبعاد النفوذ الفرنسي.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، في مارس الماضي، إلى إجراء تنسيق سياسي رفيع المستوى مع الجزائر بشأن ثلاثة ملفات إقليمية رئيسية وحيوية بالنسبة للبلدين، تخص دعم تونس، ودعم حل الأزمة في ليبيا وفي منطقة الساحل.