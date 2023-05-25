  • Alwasat News
Atwasat

في العدد 392: الأزمة من بوزنيقة إلى طرابلس.. وقصة الجاسوس الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 08:33 مساء
في العدد 392: الأزمة من بوزنيقة إلى طرابلس.. وقصة الجاسوس الفرنسي
الصفحة الأولى من العدد «392» من جريدة «الوسط»، الخميس 25 مايو 2023 (بوابة الوسط)
alwasat radio

صدر اليوم الخميس العدد 392 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى تقرير يرصد تطورات الأزمة الليبية وجاء بعنوان «الأزمة تتدحرج من (6+6) في بوزنيقة إلى (5+5) في طرابلس.. قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «قمة جدة لم تأت بجديد.. الخلافات العربية ترسِّخ الانقسام الليبي».

للاطلاع على العدد 392 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعات منها تقرير مجمع بعنوان «بالتزامن مع المسار الانتخابي.. الرئاسي يواصل جهود المصالحة الوطنية»، وذلك في ظل دعم عربي وأوروبي وأميركي لإتمام مسارات التصالح بين جميع الليبيين.

أيضًا في الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا عنوانه «الطوارق يجدّدون المطالبة بتمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة».

نهج مدني يكمل المواجهة العسكرية مع الإرهاب
أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع بعنوان «عُقد في النيجر بمشاركة ليبيا.. مؤتمر يوصي ببناء نهج مدني يكمل المواجهة العسكرية مع الإرهاب».

ونطالع فيها أيضًا تقريرًا عن الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون في ليبيا والبحث عن كيان يدافع عنهم، وجاء بعنوان «تجديد المطالبة بإنشاء نقابة للصحفيين في ليبيا».

ونقرأ موضوعًا ثالثًا بعنوان «الجاسوس الفرنسي في كتابه رجل طرابلس: صهر القذافي طلب مساعدة باريس أثناء الثورة».
اللحظات الحاسمة قبل جولة الإعادة بين إردوغان وكيليتشدار

وإلى الشون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعين منهما تقرير بعنوان «وساطة أفريقية لإقناع موسكو وكييف بوقف القتال ووضع إطار عمل لسلام دائم».

للاطلاع على العدد 392 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كما نقرأ موضوعًا يرصد اللحظات الحاسمة قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية بين رجب طيب إردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار.

ويتصدّر الصفحة السابعة موضوع تحت عنوان «سورية تأمل في بداية جديدة وسط ترحيب عربي بقمة جدة».

روشتة البنك الدولي لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية
وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير أصدرته إنرجي كابيتال باور بعنوان «ليبيا الثانية في إنتاج النفط بأفريقيا».

ونطالع في الصفحة التاسعة موضوعات منها تقرير عنوانه «البنك الدولي يقدم روشتة لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية في ليبيا».

وإلى الثقافة ونطالع في صدر صفحتها حوارًا بعنوان « د.هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير».

ومن الثقافة إلى الفن ونقرأ موضوعات منها موضوع عن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وكذلك تقرير محلي عنوانه «3 أيام إبداع في مهرجان الأسطى للفكر والفنون».

للاطلاع على العدد 392 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

سالمة المعداني.. تسطر المجد الذهبي
ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الربعة عشر موضوعًا بعنوان «سالمة المعداني.. تسطر المجد الذهبي للفتاة الليبية في 6 أشهر».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع موضوعات وأخبار منها تقرير عنوانه «أبوسليم يستقبل الاتحاد.. وأساريا يغامر أمام السويحلي في دورينا». ونقرأ أيضًا موضوع بعنوان «فينيسيوس يكشف عورة العنصرية في الليغا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات

ضحايا الزلزال في تركيا يدعمون إردوغان قبل الجولة الثانية من الانتخابات
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم في «دورينا»
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول

جائزة موناكو لـ«الفورمولا 1»: ألونسو يسعى لكسر هيمنة فريق ريد بول
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن إذاعة مواجهتي اليوم في «دورينا»
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة

المدينة يهرب من الهبوط والأولمبي يعمق جراح المحلة
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا

نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة

الأهلي بنغازي يتصدر ذهاب ثماني السلة بالعلامة الكاملة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الزني يدعو إلى إعادة النظر في الميثاق والمؤسسات الشبابية الأفريقية
الزني يدعو إلى إعادة النظر في الميثاق والمؤسسات الشبابية ...
في العدد 392: الأزمة من بوزنيقة إلى طرابلس.. وقصة الجاسوس الفرنسي
في العدد 392: الأزمة من بوزنيقة إلى طرابلس.. وقصة الجاسوس الفرنسي
تدريب 10 عناصر من أطقم إدارة أمن السواحل على الانقاذ في مالطا
تدريب 10 عناصر من أطقم إدارة أمن السواحل على الانقاذ في مالطا
حماد يدين قصف الزاوية بالطيران المسير ويدعو باتيلي إلى التدخل
حماد يدين قصف الزاوية بالطيران المسير ويدعو باتيلي إلى التدخل
بتوصية من البرلمان الإيطالي.. «الاستقرار في ليبيا» يجبر روما على التركيز على خط «إيست ميد»
بتوصية من البرلمان الإيطالي.. «الاستقرار في ليبيا» يجبر روما على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم لاعتداء مسلح
حكومة الوحدة الوطنية: تعرض مبنى الملحقية العسكرية الليبية ......
دبلوماسي جزائري: نعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في ليبيا
دبلوماسي جزائري: نعمل مع إيطاليا على تعزيز الاستقرار في ......
«البريقة» تقيم مصنعًا لتعبئة غاز الطهي بسرت
«البريقة» تقيم مصنعًا لتعبئة غاز الطهي بسرت...
بتوصية من البرلمان الإيطالي.. «الاستقرار في ليبيا» يجبر روما على التركيز على خط «إيست ميد»
بتوصية من البرلمان الإيطالي.. «الاستقرار في ليبيا» يجبر روما......
حماد يدين قصف الزاوية بالطيران المسير ويدعو باتيلي إلى التدخل
حماد يدين قصف الزاوية بالطيران المسير ويدعو باتيلي إلى ......
المزيد