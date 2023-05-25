في العدد 392: الأزمة من بوزنيقة إلى طرابلس.. وقصة الجاسوس الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 392 من جريدة «الوسط» وفي صدر صفحته الأولى تقرير يرصد تطورات الأزمة الليبية وجاء بعنوان «الأزمة تتدحرج من (6+6) في بوزنيقة إلى (5+5) في طرابلس.. قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «قمة جدة لم تأت بجديد.. الخلافات العربية ترسِّخ الانقسام الليبي».

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وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعات منها تقرير مجمع بعنوان «بالتزامن مع المسار الانتخابي.. الرئاسي يواصل جهود المصالحة الوطنية»، وذلك في ظل دعم عربي وأوروبي وأميركي لإتمام مسارات التصالح بين جميع الليبيين.

أيضًا في الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا عنوانه «الطوارق يجدّدون المطالبة بتمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة».

نهج مدني يكمل المواجهة العسكرية مع الإرهاب

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها موضوع بعنوان «عُقد في النيجر بمشاركة ليبيا.. مؤتمر يوصي ببناء نهج مدني يكمل المواجهة العسكرية مع الإرهاب».

ونطالع فيها أيضًا تقريرًا عن الانتهاكات التي يتعرّض لها الصحفيون في ليبيا والبحث عن كيان يدافع عنهم، وجاء بعنوان «تجديد المطالبة بإنشاء نقابة للصحفيين في ليبيا».

ونقرأ موضوعًا ثالثًا بعنوان «الجاسوس الفرنسي في كتابه رجل طرابلس: صهر القذافي طلب مساعدة باريس أثناء الثورة».

اللحظات الحاسمة قبل جولة الإعادة بين إردوغان وكيليتشدار

وإلى الشون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعين منهما تقرير بعنوان «وساطة أفريقية لإقناع موسكو وكييف بوقف القتال ووضع إطار عمل لسلام دائم».

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كما نقرأ موضوعًا يرصد اللحظات الحاسمة قبل انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية بين رجب طيب إردوغان ومنافسه كمال كيليتشدار.

ويتصدّر الصفحة السابعة موضوع تحت عنوان «سورية تأمل في بداية جديدة وسط ترحيب عربي بقمة جدة».

روشتة البنك الدولي لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية

وفي الاقتصاد نقرأ في الصفحة الثامنة موضوعات منها تقرير أصدرته إنرجي كابيتال باور بعنوان «ليبيا الثانية في إنتاج النفط بأفريقيا».

ونطالع في الصفحة التاسعة موضوعات منها تقرير عنوانه «البنك الدولي يقدم روشتة لحل أزمة تقاسم الإيرادات النفطية في ليبيا».

وإلى الثقافة ونطالع في صدر صفحتها حوارًا بعنوان « د.هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير».

ومن الثقافة إلى الفن ونقرأ موضوعات منها موضوع عن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وكذلك تقرير محلي عنوانه «3 أيام إبداع في مهرجان الأسطى للفكر والفنون».

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سالمة المعداني.. تسطر المجد الذهبي

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الربعة عشر موضوعًا بعنوان «سالمة المعداني.. تسطر المجد الذهبي للفتاة الليبية في 6 أشهر».

وفي الصفحة الخامسة عشر نطالع موضوعات وأخبار منها تقرير عنوانه «أبوسليم يستقبل الاتحاد.. وأساريا يغامر أمام السويحلي في دورينا». ونقرأ أيضًا موضوع بعنوان «فينيسيوس يكشف عورة العنصرية في الليغا».