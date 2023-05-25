توقيع اتفاقية لعلاج 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

وقع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية «اتفاقية تفاهم» مع مركز الطب العالمي بالقاهرة لنقل 10 أطفال من مرضى ضمور العضلات إلى مصر لتلقي العلاج ابتداءً من يونيو المقبل، وفق ما أعلنته منصة حكومتنا.

وحضر التوقيع على الاتفاقية كل من مدير مركز الطب العالمي في القاهرة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد سالم، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

تخصيص 115 مليون دينار لعلاج مرضى ضمور العضلات

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة جاءت بتوجيه من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي أصدر في أبريل الماضي قرارًا بتخصيص 115 مليون دينار إلى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية لتغطية علاج مرضى ضمور العضلات.

- بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل

- الاتفاق على إعداد مشاريع اتفاقات بين وزارة الصحة ومعهد ناصر بالقاهرة لعلاج مرضى ضمور العضلات والأورام.

وقال الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» معلقًا على الاتفاقية، «بشرى لأهالي مرضى ضمور العضلات، توفير العلاج لأبنائهم بأحد المراكز المحدودة في تخصص علاج مرضى الضمور العضلي في الخارج، بداية من شهر يونيو القادم»، مشيدًا بكل من دعم هذا المشروع، وساعد «في طي أزمة أخرى لتصبح من الماضي».

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العام 2022، عن اتفاقها مع كل من مركز الطب العالمي ومعهد ناصر في القاهرة لعلاج مرضى ضمور العضلات والأورام، خلال زيارات من قيادات حكومية إلى مصر.