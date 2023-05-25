استقرار الدولار وانخفاض اليورو في السوق الموازية (الخميس 25 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف الدولار عند 5.19 دينار في السوق الموازية عند الثانية ظهر اليوم الخميس، وهو ذاته السعر المسجل في ختام تعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر صرف اليورو إلى 5.55 دينار من 5.58 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.20 دينار من 6.30 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

استقرار الليرة التركية وانخفاض الذهب

وبلغ سعر الليرة التركية 0.27 دينار، والدينار التونسي 1.73 دينار، وهي ذاتها الأسعار المسجلة أمس السبت.

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فيما انخفض سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 445 دينار، من 547 دينار.