حكومة الوحدة: نعول على دعم الاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن ليبيا «تعول على دور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز المسار السياسي الذي سيتكلل بإجراء الانتخابات، بما يحقق تطلعات الشعب في العيش الكريم والمشاركة في صنع مستقبل مزدهر».

جاء ذلك في بيان لمناسبة إحياء يوم أفريقيا ومرور 60 عاما على تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، حيث أشارت الوزارة إلى إسهام ليبيا كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الافريقية بمشاركة تجربتها الثرية الفريدة في الاستقلال والاعتماد على الذات والاعتزاز بالارتباط بشكل وثيق بأوضاع القارة والانشغال بما تمر به والحفاظ على هويتها ومشاركة مبادراتها القارية حول ما يشهده العالم من خلال التنسيق والتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية كافة في إنضاج رؤية أفريقيا كقارة لها خصوصيتها ومكانتها التي أمست في وضع يمكنها من إحداث توزان حقيقي وإرث ملهم أسهم في تحويل المنظمة إلى اتحاد قاري أعلن تأسيسه في مدينة سرت بتاريخ التاسع من سبتمبر العام 1999 كمنظمة تجسد طموحات وأجندة ستمكن الأجيال القادمة من امتلاك الأدوات والموارد.

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ونوهت الوزارة بالتواجد الفاعل والنشط لليبيا في تحقيق أجندة التنمية القارية 2063، والدفاع على المواقف الأفريقية الموحدة والمشتركة ودعم أجهزة الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في الوصول إلى التكامل القاري المنشود، واستكمال برنامج الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد كافة، وإصلاح المنظومة الدولية والدعوة إلى أن يقوم النظام الدولي على التعددية التي يتساوى فيها الجميع وتحافظ على حقوقه بشكل عادل ومستدام.