«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من المرج إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من المرج إلى طبرق.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز تعرض ساحل رأس لانوف لرياح شمالية غربية اليوم تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من مساء اليوم مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر غدا.
• الرياح شمالية غربية على ساحل الخليج بينما يكون شمالية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة، وبين 25 و35 عقدة على الساحل الممتد من المرج إلى طبرق، وكذلك على ساحل الخليج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة المثارة.
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