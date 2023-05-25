حالة الطقس في ليبيا (الخميس 25 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب على شمال البلاد، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، مع نشاط للرياح خاصة على مناطق الشرق مثيرة للأتربة والغبار.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 23 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر مساءً وغدا يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم السبت على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية على مناطق أقصي الساحل الشرقي، وبين 32 و36 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي وتسجل انخفاضا غدا ويكون ملحوظا يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق سبها والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط غدا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا بداية من الغد.