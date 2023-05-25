مهراج: نأمل أن تتفادى ليبيا تأثيرات الصراع في السودان.. و«فاغنر» مصدر قلق

القاهرة - بوابة الوسط



أعرب السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، عن أمله في أن «تتفادى ليبيا أي تأثيرات سلبية للصراع الراهن في السودان»، وانتهى إلى أن «استقرار ليبيا وجيرانها ضرورة لأمن المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق دعت باريس من البداية إلى توقف المعارك بين طرفي الصراع السوداني، والعودة السريعة لطاولة الحوار السياسي».



وأشار مهراج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن وجود عناصر شركة «فاغنر» الروسية في ليبيا «مصدر قلق» في ضوء «أفعالها المزعزعة للاستقرار»؛ متابعا: «لذا تتوالى الدعوات لمغادرتها ولكل عناصر المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية».

إدماج المقاتلين في سوق العمل

ونوه السفير الفرنسي بمشاركته أخيرا في افتتاح مركز «متألق» لتعزيز ثقافة نزع السلاح، وإدماج المقاتلين في سوق العمل، الذي جرى تأسيسه في العاصمة طرابلس في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع السفارة الفرنسية.

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وحول الانتخابات دعا إلى «تمكين الليبيين من العيش في بلد له سلطة موحدة منتخبة ديمقراطية، توفر مناخا آمنا ومستقرا واقتصادا مزدهرا، سيصبّ في صالحهم أولا»، مُقرا بأن بعض الشخصيات الفاعلة بالساحة الليبية تخشى بالفعل فقدان موقعها الراهن عبر الانخراط بالعملية الانتخابية المستهدفة، لكن «لا يوجد هناك من أعلن معارضته إجراء الانتخابات، والمخاوف حول هذه العملية يمكن معالجتها عبر ضمان أن تتسم المنافسة الانتخابية بالنزاهة والعدالة، واحترام الجميع نتائج صندوق الاقتراع».

ويرى السفير الفرنسي أن تقديم مزيد الدعم لجهود البعثة الأممية واللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» أمر «مطلوب لتأمين العملية الانتخابية، وتوحيد المؤسسة العسكرية أيضا، كما أن ذلك سيُعدّ ركيزة مهمة في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعترض العملية الانتخابية في ليبيا، وفي مقدمتها معضلة وجود قوات أجنبية ومرتزقة فوق أراضيها».