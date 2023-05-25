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ضبط متهمين بترويج المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 07:39 صباحا
ضبط متهمين بترويج المخدرات في بنغازي
متهمان بترويج المخدرات في بنغازي، 24 مايو 2023، (أمن بنغازي)
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ضبط مركز شرطة المدينة في بنغازي شخصين متهمين بترويج الحبوب المخدرة و«الحشيش» في منطقة سيدي اخريبيش.

تعود بداية الواقعة إلى اشتباه أعضاء التحريات بالمركز، خلال تجوالهم بالمنطقة، في سيارة معتمة بشكل كامل ولا تحمل لوحات معدنية، حيث جرى ملاحقتها وإيقافها، وضبط شخصين على متنها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وبتفتيش السيارة، عثر على خمس قطع من مادة الحشيش المخدرة، وثلاثة أقراص من الحبوب المخدرة، كما نقل المتهمان إلى مركز الشرطة للاستدلال معهما.

واعترف المتهمان بإتجارهما في المخدرات، وبالتعميم عليهما اتضح أنهما مطلوبان للنيابة العامة، واتخذت الإجراءات القانونية معهما ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.

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