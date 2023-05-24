افتتاح نقطة مراقبة بحرية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء محمود سعيد، اليوم الأربعاء، نقطة مراقبة بحرية ببلدية تاجوراء، بحسب بيان للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

حضر مراسم الافتتاح وكيل وزارة البيئة الدكتور إحنين المعاوي، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء البشير بالنور، ورئيس جهاز الشرطة البيئية العقيد مصطفى القديم، ومدير أمن تاجوراء اللواء محمد عبدالرزاق ذخيل، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بالإدارة، وعميد بلدية تاجوراء ورئيس جهاز الحرس البلدي ببلدية تاجوراء.

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مكافحة الأضرار الناتجة مخلفات السفن البحرية

وعقد على هامش الافتتاح اجتماع مع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بالإدارة، نوقش خلاله أهمية التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المشتركة من أجل القضاء على التلوث البيئي في الشواطئ البحرية، وضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة البيئة من خلال العمل على تفعيل جهاز الشرطة البيئية لتحقيق الأمن البيئي.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التركيز على الأجهزة الضبطية، والعمل على مكافحة الجرائم البيئية كالأضرار الناتجة من مخلفات السفن البحرية، ومحاولة التنسيق مع إدارة التفتيش البحري التابعة لإدارة المواني البحرية وفقاً لاختصاصاتها للمحافظة على البيئة.

جانب من افتتاح نقطة مراقبة بحرية في تاجوراء، الأربعاء 24 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من افتتاح نقطة مراقبة بحرية في تاجوراء، الأربعاء 24 مايو 2023 (وزارة الداخلية)