«الأوضاع في ليبيا» محور مناقشات بين الرئيسين الجزائري والبرتغالي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن هناك توافقاً مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في المواقف بشأن عدة قضايا دولية وإقليمية، من ضمنها الملف الليبي.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية استغرقت يومين قام بها الرئيس الجزائري إلى لشبونة تختتم اليوم الأربعاء. وقال تبون إنه بحث مع دي سوزا الأوضاع في ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الغربية، وفلسطين. وأضاف الرئيس الجزائري أن هناك تقارباً في وجهات النظر مع الرئيس البرتغالي.

ووصف تبون المحادثات مع الرئيس البرتغالي بأنها كانت «مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية»، و«لم تشهد أي اختلاف في وجهات النظر».

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يذكر أن زيارة الرئيس الجزائري إلى لشبونة تأتي وسط تدهور العلاقات مع جارتها مدريد منذ أكثر من عام، وذلك إثر إعلان إسبانيا دعمها أطروحة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، مبدية انزعاجاً من «خروج القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء الغربية عن حيادها من النزاع».

كما أقدمت الجزائر على وقف التجارة مع إسبانيا، وتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، التي وقعها البلدان في 2002، حيث رفضت تدخل الاتحاد الأوروبي لطي الخلاف مع مدريد واشترطت لإعادة تطبيع العلاقات العدول عن موقفها.