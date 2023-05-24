  • Alwasat News
Atwasat

«الأوضاع في ليبيا» محور مناقشات بين الرئيسين الجزائري والبرتغالي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 24 مايو 2023, 06:39 مساء
«الأوضاع في ليبيا» محور مناقشات بين الرئيسين الجزائري والبرتغالي
رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في قصر بيليم بلشبونة، 23 مايو 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن هناك توافقاً مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في المواقف بشأن عدة قضايا دولية وإقليمية، من ضمنها الملف الليبي.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية استغرقت يومين قام بها الرئيس الجزائري إلى لشبونة تختتم اليوم الأربعاء. وقال تبون إنه بحث مع دي سوزا الأوضاع في ليبيا ومالي ودول الساحل والصحراء الغربية، وفلسطين. وأضاف الرئيس الجزائري أن هناك تقارباً في وجهات النظر مع الرئيس البرتغالي.

ووصف تبون المحادثات مع الرئيس البرتغالي بأنها كانت «مثمرة وصريحة وصادقة، عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية»، و«لم تشهد أي اختلاف في وجهات النظر».

- الجزائر تدعو إلى إنهاء الأزمة الليبية

يذكر أن زيارة الرئيس الجزائري إلى لشبونة تأتي وسط تدهور العلاقات مع جارتها مدريد منذ أكثر من عام، وذلك إثر إعلان إسبانيا دعمها أطروحة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، مبدية انزعاجاً من «خروج القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء الغربية عن حيادها من النزاع».

كما أقدمت الجزائر على وقف التجارة مع إسبانيا، وتعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، التي وقعها البلدان في 2002، حيث رفضت تدخل الاتحاد الأوروبي لطي الخلاف مع مدريد واشترطت لإعادة تطبيع العلاقات العدول عن موقفها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمبارايات اليوم في «دورينا»
بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد

بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأولمبي والمحلة
كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم

كريستيانو بعد قرب خسارة الدوري السعودي: سيتحسن وسيكون بين أفضل خمسة دوريات في ...
استديو ثلاثي موسع لقناة الوسط «WTV» في مواجهتي «دورينا».. الأربعاء (الجولة 7 إياب)

استديو ثلاثي موسع لقناة الوسط «WTV» في مواجهتي «دورينا».. الأربعاء (الجولة 7 ...
بلدة في جنوب أفريقيا انتشرت فيها «الكوليرا» تحمل الحكومة مسؤولية تفشي المرض

بلدة في جنوب أفريقيا انتشرت فيها «الكوليرا» تحمل الحكومة مسؤولية تفشي المرض
المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. الأربعاء

المدينة × الاتحاد المصراتي.. الأولمبي × المحلة في «دورينا» (الجولة 7 إياب).. ...
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في أوكرانيا

الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات الروسية على النظام الصحي في ...
من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!

من أخطار «النفط» أنه يعمي الأبصار..!
بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد
بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد
مصر ترحب بجهود لجنة «6+6» المشتركة
مصر ترحب بجهود لجنة «6+6» المشتركة
«الأوضاع في ليبيا» محور مناقشات بين الرئيسين الجزائري والبرتغالي
«الأوضاع في ليبيا» محور مناقشات بين الرئيسين الجزائري والبرتغالي
ورشة عمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات
ورشة عمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
افتتاح نقطة مراقبة بحرية في تاجوراء
افتتاح نقطة مراقبة بحرية في تاجوراء...
إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني الموحد بالقره بوللي
إطلاق نظام إصدار شهادة الحالة الجنائية والاستعلام الأمني ......
شكشك يشارك في نقاش عربي حول دعم استقلالية الأجهزة الرقابية
شكشك يشارك في نقاش عربي حول دعم استقلالية الأجهزة الرقابية...
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى ......
ورشة عمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات
ورشة عمل حول توحيد الإجراءات التشغيلية بالمطارات...
المزيد