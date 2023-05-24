بدء موسم جني وحصاد ثمار الدلاع والشمام في مزارع بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

بدأ موسم جني وحصاد ثمار البطيخ والشمام «الدلاع» في عدد من المزارع والأودية بمدينة بني وليد والذي ينطلق في منتصف شهر مايو ويستمر حتى نهاية فصل الصيف من كل عام.

وقال المزارع أحمد الدائري في حديث إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المزارعين يعانون من غلاء سعر البذور ويجدون صعوبة في الحصول عليها خاصة الموثوقة منها، إضافة إلى غلاء الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الزراعية لوقاية المحاصيل من الأمراض.

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ويبدأ زراعة البطيخ في شهر يناير من كل عام، وفي منتصف شهر مايو تبدأ عمليات الجني والجمع ويباع الكيلو بمبلغ يتراوح بين دينار ونصف الدينار أو دينارين على حسب الجودة والطعم.

ويتميز البطيخ والدلاع في وادي بني وليد بجودته العالية وإقبال التجار والأسواق على شرائه منذ عدة سنوات لمذاقه وطعمه ولونه الذي ينفرد به عن بقية المناطق.