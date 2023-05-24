انتخاب ليبيا لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية

القاهرة - بوابة الوسط

انتُخبت ليبيا لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزراء العمل العرب.

وسيعمل مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عامين من 2023 إلى 2025، بعضوية ليبيا ومصر وفلسطين والمغرب وقطر، وفق ما أعلنته وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء.

- العابد يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

- وزير العمل يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

فوز ليبيا بعضوية لجنة الرقابة المالية بمنظمة العمل العربية

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن ليبيا حصلت أيضًا على العضوية في لجنة الرقابة المالية بمنظمة العمل العربية.

وأشارت إلى مشاركة وفد من وزارة العمل والتأهيل في فعاليات اللجان الفنية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتدريب والتأهيل ولجنة المرأة، وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من اللجان الفنية.

ويضم الوفد الليبي المشارك في أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، ووكيل الوزارة لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومدير مكتب الشؤون القانونية، ومدير مكتب دعم المرأة.