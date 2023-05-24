المنقوش تعلق على التسهيلات الجديدة لتأشيرة دخول الليبيين إلى أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

علقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش على إعلان السفارة الأميركية والمبعوث الخاص، تسهيل إجراءات حصول المواطنين الليبيين على تأشيرة دخول متعددة للولايات المتحدة لمدة عام.

وقالت وزيرة الخارجية، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن هذا القرار «يشير إلى استقرار بلادنا ويعزز علاقاتنا مع الدول الصديقة». ورأت أن «هذا التطور خبر سار للطلبة الليبيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأميركية».

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قواعد جديدة.. المعاملة بالمثل لبعض التأشيرات الليبية والأميركية

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، «تغييرًا على مستوى قواعد المعاملة بالمثل لبعض التأشيرات الليبية والأميركية».

وأوضحت السفارة في بيان، «سوف يحصل المواطنون الليبيون والأميركيون الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالسفر لغاية الأعمال أو السياحة على تأشيرة بسنة واحدة متعددة الرحلات»، مشيرة إلى «توحيد رسوم التأشيرة وإلغاء رسوم المعاملة بالمثل بالكامل للمواطنين الليبيين».

وحسب البيان، «سوف يحصل الطلبة من البلدين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على تأشيرة طالب على تأشيرة بسنة متعددة الرحلات، بينما كانوا يحصلون في السابق على تأشيرة صالحة لرحلة دخول واحدة».