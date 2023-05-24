الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استمرت العملة الأميركية في التراجع أمام الدينار بالسوق الموازية، لتسجل 5.21 دينار اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار أمس الثلاثاء إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار يوم الإثنين، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وتراجع سعر اليورو إلى 5.58 دينار مقابل 5.60 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.30 دينار مقابل 6.35 دينار أمس.