الدولار يواصل التراجع في السوق الموازية...

استمرت العملة الأميركية في التراجع أمام الدينار بالسوق الموازية، لتسجل 5.21 دينار اليوم الأربعاء.
وانخفض سعر الدولار أمس الثلاثاء إلى 5.25 دينار مقابل 5.27 دينار يوم الإثنين، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
وتراجع سعر اليورو إلى 5.58 دينار مقابل 5.60 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.30 دينار مقابل 6.35 دينار أمس.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار
في حين ثبت سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.73 دينار ليبي، وانخفض كسر الذهب «عيار 18» 250 دينارًا للغرام مقابل 252 دينارًا أمس.
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