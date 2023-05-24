ارتفاع الدولار والإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية (الأربعاء 24 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء.



وارتفع سعر صرف الدولار عند 4.81 دينار مقابل 4.80 دينار، أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفي حين ارتفع الجنيه الإسترليني أيضا إلى 5.98 دينار مقابل 5.97 دينار، أمس، تراجع سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار.