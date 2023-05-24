«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزاوية إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من الزاوية إلى الخمس والساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.

• الرياح شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على الساحل من الزاوية إلى الخمس.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.

• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.

• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.