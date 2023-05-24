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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزاوية إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 11:19 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الزاوية إلى الخمس
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية، على الساحل الممتد من الزاوية إلى الخمس والساحل الشرقي، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد.
• الرياح شرقية تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مساء اليوم على الساحل من الزاوية إلى الخمس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 05 و25 عقدة، وتصل صباح الغد إلى 30 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة.

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