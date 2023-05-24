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حالة الطقس في ليبيا (اليوم الأربعاء 24 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 مايو 2023, 09:43 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (اليوم الأربعاء 24 مايو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح نشطة على بعض مناطق شمال ووسط البلاد، اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز تراجع درجات الحرارة في مناطق الشمال الغربي، غدا الخميس.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الجمعة على بعض المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول غدا إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا غدا يكون ملحوظا يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء غد علي المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الجمعة، والرياح شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية على مناطق الخليج وسهل بنغازي نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار علي بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على مناطق أقصي الساحل الشرقي، وتسجل بين 28 و34 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا والرياح شمالية غربية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا بداية من الغد.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدا على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و40 درجة مئوية.

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