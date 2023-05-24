أكبر حضور منذ 2011.. 8 شركات نمساوية تشارك في «ليبيا بيلد»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة النمساوية لدى ليبيا، إن ثماني شركات نمساوية تشارك في الدورة 13 من معرض «ليبيا بيلد» المقام على أرض معرض طرابلس الدولي.

وأشارت السفارة إلى أن تلك المشاركة هي الأكبر منذ ثورة فبراير العام 2011، حسب تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الثلاثاء.

وشاركت السفارة صورة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وهو يصافح السفير النمساوي كريستوف ميانبورغ، حيث أعرب له عن سعادته بالحضور النمساوي في المعرض.

افتتاح المعرض

ويوم الإثنين الماضي، افتتح الدبيبة المعرض الذي تستمر فعالياته على مدى أربعة أيام، بمشاركة 233 عارضا من سبع دول، من بينهم 118 عارضا من ليبيا، و45 من تركيا، و24 من مصر، و18 من إيطاليا، وتسعة من تونس، وثمانية من النمسا، وستة من الإمارات، حسب منصة «حكومتنا».

- الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» في طرابلس

وعقب قص شريط الافتتاح، تجوّل الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، وعميد بلدية طرابلس المركز، والسفراء الحاضرين في أجنحة المعرض، وأجرى لقاءات مع عدد من العارضين المشاركين في الدورة الحالية للمعرض الذى يغطى قطاع مواد البناء والتشييد بمشتقاته.