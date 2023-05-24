إعدام 195 ألف قرص مخدر و50 كيلوغرام «حشيش» في نالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إعدام 195 ألف قرص مخدر «لاريكا» و50 كيلوغراما من مخدر «الحشيش» في نالوت.

ونفذ العملية جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عملية الإعدام، بحضور المحامي العام في المنطقة الغربية ومسؤولين وقيادات أمنية في المدينة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

- ضبط شخصين بحوزتهما 125 كيلوغرام «حشيش» بالمنطقة الشرقية

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وأشار البيان إلى أن تلك المخدرات ضبطت من قِبل فرع جهاز مكافحة المخدرات في نالوت خلال الفترة الماضية.

كميات من المخدرات المضبوطة في المدينة.