وزارة الإسكان بحكومة الوحدة تبحث ملف تعويضات المباني المتضررة في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الإسكان في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ملف تعويضات المباني المتضررة جراء الحرب في العام 2011، والعمليات العسكرية العام 2016.

جاء ذلك في اجتماع لرئيس اللجنة المركزية لتعويضات المباني المتضررة التابعة للوزارة، ناصر اوفيدة، مع عميد المجلس البلدي أجدابيا امبارك عثمان المنفي، في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال اوفيدة إن اللجنة تسلمت الملفات الخاصة بالبلدية، وفي انتظار إتمام الإجراءات المالية وتخصيص قيمة التعويضات ضمن الميزانية العامة.