الحويج يبحث دور المؤسسات الأكاديمية في دعم استراتيجية التنوع الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

احتضنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، لاستعراض المقترحات والأفكار بحضور مندوبين عن بعثة الأمم المتحدة بدولة ليبيا ومؤسسة خبراء فرنسا، حول إمكانية التعاون الفني بين المؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الاقتصادي وبعثة الاتحاد الأوروبي بدولة ليبيا.

حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة التعليم العالي، ووكيل وزارة السياحة، ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة في إطار إعداد مشروع استراتيجية التنوع الاقتصادي ودعم خطة الوزارة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأكد الحويج أهمية تعاون بعثة الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة مع حكومة الوحدة الوطنية في الموائمة بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقديم الدعم الفني المطلوب لتعزيز الهيكلية الإدارية بالدولة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية لدعم كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية والتنوع بالاقتصادي الليبي.

وشدد على الإدارات المختصة بالوزارة التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030 م وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية، بدءًا بمرحلة تطوير البنية التحتية وفق الأولوية بكافة القطاعات بما ينطبق على خصوصية الدولة الليبية، مؤكدًا أن الدولة الليبية تمتلك المقومات التي تحقق التنمية والتنوع بالاقتصاد الوطني.

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء 23 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)