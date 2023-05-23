المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن

القاهرة - بوابة الوسط

أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على نتائج زياراتها الرسمية إلى كل من البحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية والأردن.

واجتمع الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع المنقوش في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وذلك بعد عودتها من جولتها الرسمية التي أجرتها على مدى الأسبوع الماضي.

هدف الجولة العربية للمنقوش

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن جولة المنقوش إلى عدد من الدول العربية «تهدف إلى تنسيق الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، وحشد التأييد العربي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات».

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وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المنقوش أطلعت الدبيبة خلال اللقاء «على مواقف حكومات الدول التي قامت بزيارتها»، مشيرة «إلى وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والمحافظة على موقف عربي موحد تجاه هذا التوجه».

الدبيبة يقدر دور السعودية في السودان

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة ناقش مع المنقوش تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، لافتًا إلى أن الدبيبة «عبر عن تقديره للدور السعودي في قيادة مباحثات السلام بين الأشقاء في السودان».

ونوه المكتب الإعلامي بأن المنقوش نقلت للدبيبة «تعهدات عدد من الدول الخليجية لمباشرة العمل لافتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء الدبيبة والمنقوش جرى خلاله عرض الإجراءات الحكومية التي نفذتها وزارة الخارجية لتنظيم العمل الدبلوماسي بالخارج وسُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الإجراءات لهم، والعمل على مواصلة تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.