  • Alwasat News
Atwasat

المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 09:26 مساء
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
لقاء الدبيبة مع المنقوش بديوان رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء 23 مايو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على نتائج زياراتها الرسمية إلى كل من البحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية والأردن.

واجتمع الدبيبة، اليوم الثلاثاء، مع المنقوش في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، وذلك بعد عودتها من جولتها الرسمية التي أجرتها على مدى الأسبوع الماضي.

هدف الجولة العربية للمنقوش
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن جولة المنقوش إلى عدد من الدول العربية «تهدف إلى تنسيق الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، وحشد التأييد العربي لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات».

- رئيس النواب الأردني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل توافقي ليبي
- المنقوش تصل عمان وتعقد لقاء ثنائيًا مع وزير الخارجية الأردني
- المنقوش: بحثت عودة سفارات دول الخليج العربي للعمل من ليبيا واستئناف الرحلات الجوية

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المنقوش أطلعت الدبيبة خلال اللقاء «على مواقف حكومات الدول التي قامت بزيارتها»، مشيرة «إلى وجود إجماع عربي على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والمحافظة على موقف عربي موحد تجاه هذا التوجه».

الدبيبة يقدر دور السعودية في السودان
وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة ناقش مع المنقوش تطورات الجهود العربية والدولية الرامية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، لافتًا إلى أن الدبيبة «عبر عن تقديره للدور السعودي في قيادة مباحثات السلام بين الأشقاء في السودان».

ونوه المكتب الإعلامي بأن المنقوش نقلت للدبيبة «تعهدات عدد من الدول الخليجية لمباشرة العمل لافتتاح سفاراتها بالعاصمة طرابلس».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن لقاء الدبيبة والمنقوش جرى خلاله عرض الإجراءات الحكومية التي نفذتها وزارة الخارجية لتنظيم العمل الدبلوماسي بالخارج وسُبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج، وتسهيل كافة الإجراءات لهم، والعمل على مواصلة تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا

بدء تدريب طياري أوكرانيا على مقاتلات «إف-16» في بولندا
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة الهلال والأخضر
«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة النصر والصداقة

«دورينا» (الجولة 7 إياب): أهداف مباراة النصر والصداقة
«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي

«دورينا» (الجولة 7 إياب): مهرجان أهداف مباراة الصقور والأهلي بنغازي
كاريكاتير حليم - السلام في السودان

كاريكاتير حليم - السلام في السودان
خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة

خليفة الفاخري والعيش أكثر من حياة
باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك

باستخدام الألوان.. اُحصل على ديكور مميز لمنزلك
للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»

للمرة الـ28.. متسلق نيبالي يبلغ قمة «إيفرست»
مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة

مسؤول: خطر سقوط جسر جنوى الإيطالي كان معروفاً قبل سنوات من الكارثة
الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس

الشرطة الإسبانية تعتقل 4 أشخاص علّقوا دمية بقميص فينيسيوس
الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك

الأمم المتحدة: 90 ألف شخص لجأوا من السودان إلى تشاد هربا من المعارك
المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية

المنتخب الليبي لـ«الخماسيات» يفتتح معسكره الخارجي بالفوز على السعودية
الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب

الصمغ العربي المنتج السوداني المستخدم في سلع عدة في العالم مهدّد جرّاء الحرب
ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام

ليبي يصطاد سمكة «تونة عنيدة» تزن 300 كيلوجرام
طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا

طفلة تبلغ ثلاث سنوات تظهر قدرات كبيرة على القراءة في جنوب أفريقيا
النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)

تتويجات ليبية في ختام بطولة الراشدية لفروسية قفز الحواجز (صور)
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل

معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تناقش مع وزير خارجية إيرلندا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
المنقوش تناقش مع وزير خارجية إيرلندا تعزيز التعاون المشترك بين ...
«الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا خلال عام
«الليبية للإعلام المستقل» ترصد 21 انتهاكًا ضد الصحفيين في ليبيا ...
الطوارق يجددون المطالبة بتمثيل سياسي عادل وتسوية أوضاع أصحاب الأرقام الإدارية
الطوارق يجددون المطالبة بتمثيل سياسي عادل وتسوية أوضاع أصحاب ...
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد
الشويهدي: الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل
الشويهدي: الانتخابات ربما تجرى مطلع العام المقبل...
لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات
لجنة «6+6» تدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات...
لجنة «6+6» تعلن التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة
لجنة «6+6» تعلن التوافق حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس ......
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني
الدبيبة يشكل لجنة بإشرافه المباشر لتنظيم عمل منظمات المجتمع ......
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج والأردن
المنقوش تطلع الدبيبة على نتائج زياراتها إلى دول الخليج ......
المزيد