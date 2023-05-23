المنقوش تناقش مع وزير خارجية إيرلندا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

تلقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيرلندا مايكل مارتن، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إن المنقوش ناقشت مع وزير الخارجية الإيرلندي العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز روابط التعاون المشترك لتوطيد العلاقات في شتى المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وعادت المنقوش إلى طرابلس بعد جولة خارجية شملت كلًا من الأردن والسعودية حيث حضرت القمة العربية في جدة، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين والتي كانت قد بدأتها مطلع الأسبوع الماضي.