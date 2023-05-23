دخول الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الثلاثاء، دخول الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية بقدرتها الكاملة «250 MW»، مؤكدة أنها ستكون داعمًا لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء.

وجاء دخول الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي على الشبكة الكهربائية بعد إتمام أعمال العمرة الجسيمة للوحدة بتوريد كافة احتياجاتها من قطع غيار ومعدات، وفق ما أكدته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقالت الشركة العامة للكهرباء إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المتواصلة وتنفيذًا لخطتها الاستراتيجية الموضوعة لزيادة القدرات الإنتاجية للشركة.