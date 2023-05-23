غرفة الطاقة الأفريقية: أسباب سياسية بحتة حرمت ليبيا الاستفادة من الأرباح النفطية المفاجئة

القاهرة - بوابة الوسط

رغم تخطي أسعار النفط العالمية أعلى مستوى لها في 15 عامًا في العام 2022، لم تتمكن ليبيا التي تمتلك 3% من احتياطيات النفط والغاز في العالم و39% من احتياطيات أفريقيا من الاستفادة من هذه الأرباح المفاجئة لـ«أسباب سياسية بحتة»، وفق ما أكدت غرفة الطاقة الأفريقية.

وعادت الغرفة (غير الحكومية) ومقرها جنوب أفريقيا إلى التأثير المدمر للإغلاقات النفطية على عائدات البلاد العام 2022، ففي حقلي الفيل والشرارة وحدهما، بلغ الفاقد في الإنتاج 333 ألف برميل يوميًا، بتكلفة حوالي 34.69 مليون دولار يوميًا. وبالنظر إلى أن عائدات النفط والغاز شكلت في السنوات الأخيرة من 96% إلى 98% من دخل طرابلس، بينما كانت تصرفات المعارضين بمثابة ضربة للشعب كما كانت لحكومة عبدالحميد الدبيبة.

الصراع الداخلي والحصار النفطي

وتكرر استهداف الصراع الداخلي النفط الليبي في السنوات الأخيرة كما وقع الحصار المفروض العام 2020 على محطات التصدير وخطوط الأنابيب إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31%.

وعلى الرغم من هذه الاضطرابات؛ فإن الأمور تتحسن في قطاع الطاقة الليبي هذا العام، وفق ما أوضحت الغرفة الأفريقية، على الأقل حتى الآن.

انتعاش ملحوظ لقطاع النفط الليبي

كما انخفض الإنتاج إلى أقل من 600 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام 2022، بانخفاض 50% عن بداية العام. لكنه انتعش بشكل ملحوظ بمجرد أن استبدل الدبيبة كرسي المؤسسة الوطنية للنفط منذ فترة طويلة في يوليو الماضي، في إشارة إلى تولي فرحات بن قدارة رئاسة المؤسسة.

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وهذه الخطوة التي كان من المتوقع أن تمنح البلاد مزيدًا من السيطرة على عائدات النفط أرضت الميليشيات التي أنهت حصارها. وردًا على ذلك رفعت المؤسسة الوطنية للنفط الظروف القاهرة واستأنفت عملياتها بالكامل.

واعتبارًا من نهاية فبراير 2023، كان إنتاج النفط الخام قريبًا من مستويات ما قبل الحصار عند 1.164 مليون برميل يوميًا ويتوقع تقرير «حالة الطاقة الأفريقية للربع الأول من عام 2023» أنه ما لم تحدث المزيد من الاضطرابات سيبلغ متوسط إنتاج العام الجاري، 1.2 مليون برميل في اليوم.

استثمارات أجنبية لقطاع النفط الليبي

ومن شأن ذلك أن يضع المؤسسة الوطنية للنفط في طريقها لتحقيق الهدف متوسط المدى البالغ مليوني برميل في اليوم الذي حدده الدبيبة في أغسطس الماضي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ومسؤولون سياسيون آخرون.

ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان يمكن تحقيق هذا الرقم من خلال البنية التحتية الحالية للبلاد، وهذا أحد أسباب سعي الحكومة لجذب استثمارات أجنبية إضافية.

أول مشروع جديد في ليبيا منذ 20 عامًا

وتعقّب غرفة الطاقة الأفريقية بأنه لطالما كان عدم الاستقرار السياسي حقيقة في ليبيا على مدى عقدين من الزمن على الأقل، مما يجعل إقناع شركات النفط الدولية بأن ليبيا مكان آمن للقيام بأعمال تجارية أكثر صعوبة. وعندما أعلنت شركة «إيني» الإيطالية في يناير من هذا العام صفقة بقيمة 8 مليارات دولار، كان ذلك أول مشروع جديد في ليبيا منذ أكثر من 20 عامًا.

وتقول الغرفة الأفريقية، إنه لزيادة الثقة في قطاع النفط والغاز في البلاد الآن بعد أن استقر الإنتاج، وضعت المؤسسة الوطنية للنفط خطة استراتيجية ينفذها ما يطلق عليه مكتب البرامج الاستراتيجية. والفكرة من بين أمور أخرى، هي توفير مزيد من الشفافية لشركات النفط الدولية في البيانات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط كخطوة أولى فيما وصفه بن قدارة، «برؤية طموحة لإعادة ليبيا إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم».

ولفت التقرير إلى وجود بوادر واعدة بالإضافة إلى مشروع «إيني» الجديد، «توتال انرجي» الفرنسية التي تمتلك حصصًا في حقول الجرف والشرارة والواحة، وسعت في أواخر العام الماضي اهتمامها بالواحة.

إقبال أوروبي على النفط الليبي

كما جاءت الأخبار السارة أخيرًا من المؤسسة الوطنية للنفط نفسها ففي الأول من مايو، بعد خمسة أسابيع فقط من بدء تشغيل حقل إيراون النفطي المملوك لشركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وصل الإنتاج بالفعل إلى 92 ألف برميل يوميًا. وهذا يضعه بسهولة في نطاق هدف الشركة السنوي البالغ 100 ألف برميل في اليوم.

وتطرق التقرير الأفريقي إلى التقلبات السياسية التي تحدث كل يوم في البلدان غير المنتجة للنفط، وهذه المرة ليبيا مستعدة للاستفادة منها. ومع استمرار بحث أوروبا عن إمدادات بديلة للطاقة الروسية، ليس من المستغرب أن يتجه مستوردو الطاقة الليبية منذ فترة طويلة - إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا - إلى طرابلس للحصول على المزيد من النفط والغاز. وما لم تطف الفوضى السياسية مجددًا يتوقع أن تستمر ليبيا كمركز مهم للصادرات.

وستُصدر غرفة الطاقة الأفريقية تقرير «حالة الطاقة الأفريقية للربع الأول من العام 2023»، قريبا، وسيسلط الضوء على تأثير الحكومات الموازية في ليبيا على صناعة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط.