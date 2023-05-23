بن قدارة يشيد بدعم المصرف المركزي لمشاريع وخطط زيادة إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بدعم مصرف ليبيا المركزي للمؤسسة في مشاريعها وخططها لرفع معدلات الإنتاج وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص.

جاءت إشادة بن قدارة خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنه المصرف عبر صحته على «فيسبوك».

- بن قدارة لــ«بلومبرغ»: ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنسبة 8% نهاية ديسمبر المقبل

وقال المصرف المركزي إن بن قدارة استعرض خلال اجتماعه مع الكبير جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج وفقًا لبرنامجها التنموي. دون تفاصيل.

زيادة إضافية لإنتاج النفط الليبي

وتهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة إنتاج ليبيا من النفط بنحو 8% بحلول ديسمبر المقبل، وهو مستوى من شأنه أن يرتفع بإنتاج النفط الليبي إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.

وأوضح بن قدارة في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية أن «ليبيا ستكون قادرة على ضخ حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام»، معتبرًا أن «توقف إغلاق الحقول النفطية وخطوات مثل تحسين رواتب عمال النفط ساعد بالفعل في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022، بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا الآن».

لقاء الكبير مع بن قدارة بمقر المصرف المركزي في طرابلس، الثلاثاء 23 مايو 2023. (مصرف ليبيا المركزي)