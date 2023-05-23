ضبط شخص خطف مواطنا وصوره عاريا لابتزازه بعد تعاون الأمن في بنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت جهود أمنية مشتركة لأجهزة الشرطة في مدينتي بنغازي وسبها عن ضبط شخص تورط في خطف مواطن وتصويره عاريا لابتزازه.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى إلى مركز شرطة سيدي خليفة، عن تعرضه للخطف على يد شخص صوره عاريا لغرض ابتزازه، مشيرا إلى أن الجاني يسكن في منطقة سيدي خليفة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

المتهم هرب إلى سبها

وتولى أعضاء التحريات بالمركز التحقيق في الواقعة، وتبين لهم أن الشخص المطلوب موجود في سبها، حيث جرى التعميم عليه وضبطه من قِبل مركز شرطة مدينة سبها، الذي سلمه لمركز شرطة سيدي خليفة.

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وأودع المتهم الحجز، بعدما اعترف بما نسب إليه، وقال إنه ارتكب جريمته تحت تأثير الخمور والمواد المخدرة، ثم أحيل إلى النيابة العامة.



كما كرم أفراد المركز نظراءهم في شرطة سبها نظير تعاونهم وسرعة استجابتهم للتعميم وضبط الشخص المطلوب.