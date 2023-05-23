الزيداني يبحث مع التويجر الاستعدادات لإطلاق مشروع «رؤية ليبيا 2030»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني، مع وزير التخطيط السابق عيسى التويجر، الاستعدادات لإطلاق مشروع «إعداد رؤية ليبيا 2030».

وتناول اللقاء المحاولات السابقة لإعداد تلك الرؤية والاستفادة منها لإطلاق هذا المشروع الطموح، وتأسيس قواعد لانطلاق البحث وتجميع قواعد البيانات الحديثة لإعداد الرؤية في ظل الاستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

لجنة رئيسية لمشروع «رؤية ليبيا 2030»

وكشف الزيداني نية الوزارة تشكيل لجنة رئيسية سيكون مقرها معهد التخطيط التابع للوزارة، من أجل متابعة إطلاق المشروع، بعد إتمام المشاورات والمناقشات مع الخبراء بالخصوص.

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ومن جانبه، أكد التويجر استعداده التام للتعاون، وأن يكون من ضمن الفريق الذي سيكلف بهذا المشروع الطموح الذي طال انتظاره.