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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 10:57 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تعرض الساحل من رأس لانوف إلى درنة، مساء الغد، إلى رياح شمالية شرقية نشطة تتراوح سرعتها بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالة شرقية إلى شرقية تتحول غدا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة وتصل إلى 35 عقدة، مساء اليوم، على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى مضطرب.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة، بسبب الأتربة العالقة بالجو.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، صباح اليوم، على الساحل من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقى.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 05 و20 عقدة وتصل مساء الغد إلى 25 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى درنة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة الحرارة تسجل 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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