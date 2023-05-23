حالة الطقس في ليبيا «الثلاثاء 23 مايو 2023»

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض المناطق الغربية لرياح نشطة مساء اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الدواخل والجنوب الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و39 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، خصوصا على المناطق الساحلية، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول الخميس إلى شمالية غربية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا، الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية فجنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا، خصوصا على مناطق الخليج وسهل بنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.