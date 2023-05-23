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خلال زيارته «الجمارك».. الدبيبة يوجه بتوفير احتياجات المصلحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 08:37 صباحا
خلال زيارته «الجمارك».. الدبيبة يوجه بتوفير احتياجات المصلحة
الدبيبة خلال اجتماعه بقيادات مصلحة الجمارك، 22 مايو 2023، (صفحة المصلحة على فيسبوك)
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زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مقر مصلحة الجمارك، حيث أثنى على حجم الضبطيات المنفذة من أعضائها خلال الفترة الأخيرة، موجها بتوفير الإمكانات لكي تنجز مهامها المطلوبة، خصوصا ما يتعلق بحفظ الأمن الغذائي والدوائي ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية.

رافق الدبيبة وزير المواصلات محمد الشهوبي بصفته وزير المالية المكلف، وكان في استقباله مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم، رفقة قيادات المصلحة، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

حل العراقيل أمام أفراد «الجمارك»
وقال الدبيبة إن حكومته حريصة على حل العراقيل التي تواجه أفراد المصلحة، للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وذلك إدراكا بأهمية تلك المؤسسة.

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ووعد الدبيبة بأن تكون لمصلحة الجمارك مكانة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وستوفر لها كل الاحتياجات المطلوبة لمجابهة التهريب بشتى أنواعه.

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