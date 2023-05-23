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الحويج يوجّه بإعداد آلية لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 مايو 2023, 12:56 صباحا
الحويج يوجّه بإعداد آلية لاستبدال دعم المحروقات بـ«النقدي»
جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد آلية استبدال دعم المحروقات إلى الدعم النقدي، وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، ضمّ وكيلي الوزارة للشؤون التجارية والاقتصادية؛ لبحث التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد والاستثمار، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة.

استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030
وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» إلى أن الاجتماع تطرق إلى ستكمال إعداد استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030، بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والأكاديمية، وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع أيضًا توصيات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات التابعة لها في شهر مارس 2023 م والإجراءات المنجزة، وآلية تنفيذ الخطة الحكومية لمعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.

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خطة التحول الرقمي
كما تابع الحويج المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها؛ لتفعيل منظومة العلامات التجارية، وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات.

وتطرق الحاضرون إلى الصعوبات والعراقيل الإدارية والفنية التي تواجه الإدارات والمكاتب، وسُبل معالجتها لتطوير الأداء، وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها ومسؤولياتها.

المشاريع المتعثرة
شهد الاجتماع عرض نشاط مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمشاريع الاستثمارية المعتمدة، وآلية متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية للمشاريع المتعثرة.

جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع في وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الإثنين 22 مايو 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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