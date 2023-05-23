اختتام المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت مساء اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة - آليات وحلول، الذي تنظمه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام.

وخلص المؤتمر إلى جملة من التوصيات، من بينها وضع سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة للرفع من مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات، بحسب عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، الذي أكد أهمية نشر الثقافة الانتخابية، ووضع آليات للتواصل وتفعيل البرامج الداعمة للمرأة والشباب خلال الانتخابات المقبلة، بحسب بيان نشرته صفحة المفوضية على «فيسبوك».

- جلسة حوارية حول التشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في الفضاء الانتخابي

وشارك في فعاليات الاختتام مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك اندريه فرانش، الذي أشاد بالنجاح الذي تحقق في المؤتمر، والجهود المبذولة لدعم مشاركة المرأة، ودعم المسار الديمقراطي في ليبيا وصولاً إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

وأكدت مسؤولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس إيزادورا دي مورا دعم الهيئة لجميع الأنشطة التي من شأنها أن ترفع من مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات.

وأعربت عضو مجلس المفوضية رباب حلب، في كلمتها الاختتامية، عن تقديرها لجميع الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح جلسات المؤتمر من المشاركين والمنظمين.

عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب خلال ختام فعاليات المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة، الإثنين 22 مايو 2023 (المفوضية العليا للانتخابات)