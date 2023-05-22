الدبيبة يزور إيطاليا الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنه سيزور إيطاليا الشهر المقبل، دون أن يعلن عن أجندة الزيارة المرتقبة.

جاء إعلان الدبيبة عن الزيارة المرتقبة في حديثه إلى أحد العارضين الإيطاليين خلال جولته في أجنحة معرض «ليبيا بيلد» الذي افتتحه مساء اليوم الإثنين.

- الدبيبة يفتتح فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» في طرابلس

وافتتح الدبيبة، مساء اليوم فعاليات الدورة 13 لمعرض «ليبيا بيلد» المُقام على أرض معرض طرابلس الدولي وتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام.

ويشارك في هذه الدورة لمعرض «ليبيا بيلد» 234 عارضًا من سبع دول، من بينهم 118 عارضًا من ليبيا و45 من تركيا، و24 من مصر، و18 من إيطاليا، وتسعة من تونس، وتسعة من النمسا، وستة من الإمارات، بحسب منصة «حكومتنا».