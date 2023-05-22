المنفي: ليبيا حريصة على ممارسة دورها في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن ليبيا حريصة على أن تمارس دورها كعضو فاعل في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، والذي قدّم إحاطة كاملة عن عمل المنظمة والتي تتبع منظمة التعاون الإسلامي وتتّخذ من العاصمة الكازاخية أستانا مقراً لها.

- مباحثات ليبية مع وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأن بايدوليت استعرض نتائج زياراته لعدد من الدول الأفريقية، مثمنًا دور ليبيا في دعم التنمية في أفريقيا، كما قدم جملة من المقترحات التي تعزز الأمن الغذائي في عدد من الدول الإسلامية.

وفي ختام اللقاء، حضر المنفي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يستقبل المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، الإثنين 22 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي يستقبل المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بايدوليت، الإثنين 22 مايو 2023 (المجلس الرئاسي)