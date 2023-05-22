شاهد في «هنا ليبيا»: إعادة الإعمار ومتطلبات التنمية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على ملف إعادة إعمار بنغازي المدينة، في ضوء الحديث المتزايد عن عمليات التنمية التي تخطط لها الجهات المعنية في البلدية، مع احتضان المدينة المنتدى الليبي - التونسي لإعادة الإعمار الشهر المقبل.

وينظم المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين وغرفة تجارة بنغازي وهيئة الاستثمار العسكري في الفترة من 3 إلى 6 يونيو في بنغازي منتدىً مشتركًا يستعرض المشروعات المقترحة، واجتماعات بين الشركات مع برمجة زيارات ميدانية للبلديات في المنطقة الشرقية وربما الجنوبية.

منظمة «قوية رغم الصعاب» وخطر العنف الرقمي

نظمت منظمة «قوية رغم الصعاب» للنساء ذوي الإعاقة ومرضى السرطان بمدينة بنغازي جلسة توعوية بعنوان العنف الرقمي، بهدف توعية شريحة معيّنة من النساء اللاتي تُستهدف بشكل مباشر بالعنف الرقمي، وأيضًا حماية النساء من القرصنة الإلكترونية والابتزاز.

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