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الكوني يعود إلى طرابلس ويلتحق بالمجلس الرئاسي بعد رحلة علاج طويلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 06:33 مساء
الكوني يعود إلى طرابلس ويلتحق بالمجلس الرئاسي بعد رحلة علاج طويلة
استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
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عاد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى العاصمة طرابلس مساء أمس الأحد بعد رحلة علاج طويلة بالخارج، ليلتحق فور وصوله اليوم الإثنين بالمجلس الرئاسي لمباشرة أعماله.

وكان في استقبال الكوني لدى وصول إلى مطار معيتيقة كل من رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، وسفير ليبيا لدى الجزائر صالح همة، وعدد من المسؤولين والقيادات العسكرية.

وشارك الكوني رفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، اليوم في اجتماع مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين الذي عقد في العاصمة طرابلس.

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ونقل الكوني إلى ألمانيا في 24 نوفمبر 2022، لتلقي العلاج إثر إصابته بأزمة صحية طارئة عقب عودته من المشاركة في مؤتمر التعاون الحدودي بين ليبيا ودول الساحل، الذي عقد في العاصمة التونسية.

وفي مارس 2022، خضع الكوني لرحلة علاج استمرت أكثر من شهر في إسبانيا، قبل أن يعود رفقة عضو المجلس عبدالله اللافي، في التاسع من أبريل إلى طرابلس.

استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
استقبال الكوني لدى وصوله مطار طرابلس، الأحد 21 مايو 2023. (الإنترنت)
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