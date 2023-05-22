تدريب 21 مشاركًا من غات على حوكمة هجرة اليد العاملة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أتمّت المنظمة الدولية للهجرة دورة تدريبية في حوكمة هجرة اليد العاملة، استهدفت 21 مشاركًا من الهيئات الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني من بلدية غات جنوب غرب ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، إن فعاليات الدورة التدريبية انعقدت الأسبوع الماضي لمدة أربعة أيام في العاصمة طرابلس، موضحة أنها سعت من خلال التدريب إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة الهجرة بفعالية بطريقة آمنة ومنظمة وكريمة.

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وأضافت المنظمة أن التدريب شمل عقد جلسات حول مصطلحات الهجرة وهجرة اليد العاملة، والإطار المؤسسي والتنظيمي لإدارة هجرة اليد العاملة واتجاهاتها في ليبيا، وبيانات سوق العمل، وحماية العمال المهاجرين، والهجرة والتنمية.

21 مشارك من غات في دورة تدريبية حول حوكمة هجرة اليد العاملة في طرابلس. (المنظمة الدولية للهجرة)

21 مشارك من غات في دورة تدريبية حول حوكمة هجرة اليد العاملة في طرابلس. (المنظمة الدولية للهجرة)