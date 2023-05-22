بالصور.. انطلاق المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت اليوم الإثنين أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في مدينة بنغازي.

واستهلت أعمال المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار «مناخ الاستثمار والقوانين المنظمة»، بكلمة نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية إلى جانب رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري.

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القطراني: الطاقة المتجددة ستكون محور اهتمام العالم

وأكد القطراني في كلمته «ضرورة التركيز على هذه الثروة التي ستكون محور اهتمام العالم خلال السنوات القليلة القادمة»، مضيفاً إن «وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة تهتم بتوطين الطاقة المتجددة معرباً عن امتنانه للجهود المبذولة لتحقيق هذا المشروع الوطني الذي أصبح يرى النور اليوم».

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة ومسؤولي القطاعات وممثلي الشركات المحلية والعربية والدولية المتخصصة في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة.

من الجلسة الافتتاحية في أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في مدينة بنغازي، 22 مايو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

من الجلسة الافتتاحية في أعمال المؤتمر الدولي للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في مدينة بنغازي، 22 مايو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)