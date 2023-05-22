السفير الهولندي يتحدث عن «المصالحة الوطنية» في اجتماع مجموعة العمل الإنساني

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الهولندي لدى ليبيا دولف هوكونينغ، إن كلمته أمام اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني الدولي في العاصمة طرابلس «ركزت على أهمية المصالحة الوطنية والدور الحيوي للمجتمع المدني في تعزيز الثقة العامة والعملية الشاملة».

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استمعت إلى شهادات جمعية ضحايا ترهونة وحاجتهم إلى العدالة».

مذكرة تفاهم بين الرئاسي وهولندا وسويسرا

وعلى هامش الاجتماع، وقع المجلس الرئاسي مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وسفيري هولندا وسويسرا إعلان نوايا لتعزيز التعاون لإدماج حقوق الإنسان في عملية المصالحة السياسية والوطنية، وفق تغريدة السفير الهولندي.

من جهته،عبر السفير السويسري لدى ليبيا جوزيف رينجلي عن سعادته بتوقيع المذكرة، مؤكدا دعم سويسرا للانتقال السياسي السلمي في ليبيا والتزامها بحقوق الإنسان.

- مناقشة ملف الانتخابات والمصالحة في اجتماع مجموعة العمل الإنساني

ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة عضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لافتاً إلى أن الاجتماع سيختتم بإعلان يشمل أن تكون حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية في ليبيا.

ويناقش الاجتماع ملف الانتخابات والمصالحة الوطنية والعمل المدني والمهاجرين، وفق رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

من اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني الدولي في العاصمة طرابلس، 22 مايو 2023. (تويتر)

من توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الرئاسي وبين هولندا وسويسرا على هامش اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني الدولي في العاصمة طرابلس، 22 مايو 2023. (تويتر)

من توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الرئاسي وبين هولندا وسويسرا على هامش اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني الدولي في العاصمة طرابلس، 22 مايو 2023. (تويتر)