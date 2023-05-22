5.33 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات ليبيا النفطية بلغت خمسة مليارات و325 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الأرقام إلى وجود عجز بالعملة الأجنبية بواقع 214.5 مليون دولار، إذ بلغ إجمالي المصروفات خمسة مليارات و 539 مليون دولار.

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وأوضحت أن جُل إيرادات النقد الأجنبي اتجهت إلى تغذية حسابات المصارف بنحو خمسة مليارات و72 مليون دولار، واعتمادات وحوالات المصرف المركزي بحوالي 322.6 مليون دولار.

كما حازت المؤسسة الوطنية للنفط على 142.2 مليون دولار، وحوالات متنوعة بنحو 2.5 مليون دولار.