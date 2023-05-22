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5.33 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 03:38 مساء
5.33 مليار دولار إيرادات ليبيا من النفط في الربع الأول
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات ليبيا النفطية بلغت خمسة مليارات و325 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت الأرقام إلى وجود عجز بالعملة الأجنبية بواقع 214.5 مليون دولار، إذ بلغ إجمالي المصروفات خمسة مليارات و 539 مليون دولار.

- بيانات «المركزي» للربع الأول: 3.83 مليار دينار زيادة في العملة الورقية الليبية
- بيانات رسمية: 19.9 مليار دولار واردات ليبيا في 2022.. وتركيا والصين وإيطاليا على رأس القائمة

وأوضحت أن جُل إيرادات النقد الأجنبي اتجهت إلى تغذية حسابات المصارف بنحو خمسة مليارات و72 مليون دولار، واعتمادات وحوالات المصرف المركزي بحوالي 322.6 مليون دولار.

كما حازت المؤسسة الوطنية للنفط على 142.2 مليون دولار، وحوالات متنوعة بنحو 2.5 مليون دولار.

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