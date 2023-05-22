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7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 02:22 مساء
7 إصابات جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع
اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)
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أفادت إحصاءات رسمية بتسجيل سبع إصابات بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الفترة من 15 إلى21 مايو الجاري، دون إحصاء أي وفيات جراء الفيروس، وفق ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين.

وتسلم المركز 41 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 34 عينة، وإيجابية سبع عينات، فيما بلغ عدد الحالات المتعافية حالة واحدة، ولم تسجل أي وفيات خلال الأسبوع المذكور، حسب التحديث الأسبوعي الصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

الحالات الموجبة 17.07%
وبلغت نسبة الحالات الموجبة 17.07% من إجمالي العينات التي جرى فحصها، وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا نحو 507 آلاف و262 حالة، بينها 6437 وفاة، و500 ألف و818 شفاء، وحالتان نشطتان.

وخلال أكثر من ثلاث سنوات، أودت جائحة «كورونا» بأرواح «20 مليون شخص على الأقل»، وأثارت فوضى اقتصادية وعمقت انعدام المساواة. وفي الخامس من مايو، قالت منظمة الصحة العالمية إن «كورونا» لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية.

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