بيانات «المركزي» للربع الأول: 3.83 مليار دينار زيادة في العملة الورقية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

زادت أوراق البنكنوت والعملة المعدنية المصدرة من العملة الليبية بنسبة 11.5% خلال الربع الأول من العام الجاري.

فقد أظهرت بيانات النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن إجمالي فئات العملة الورقية المصدرة قد ارتفعت بواقع ثلاثة مليارات و 835 مليون دينار لتصل إلى 37 مليارا و 135.77 مليون دينار في نهاية مارس الماضي، مقابل 33 مليارا و 300 مليون دينار في نهاية ديسمبر الماضي.

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وأشارت بيانات النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري أن أعلى زيادة في فئة العملة الورقية هي عشرة دنانير التي قفزت بواقع 3 مليارات و 417 مليون دينار، لتسجل 17مليارا و 999 مليون دينار بنهاية مارس الماضي، مقابل 14 مليارا و582 مليون دينار بنهاية العام 2022.

تلتها فئة الخمسة دنانير بنحو 400 مليون دينار، إذ ارتفعت إلى 6 مليارات 471 مليون دينار، مقابل 6 مليارات و70 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

الزيادة في فئات العملة المعدنية

في حين كانت أعلى زيادة في فئة العملة المعدنية من نصيب 500 درهم التي ارتفعت بقيمة 656 ألف دينار، لتصل إلى 31.5 مليون دينار، مقابل 30.85 مليون دينار.

وبالنسبة للعملة المعدنية درهم واحد فقد زاد بما قيمته 15 ألف دينار، وكذلك فئة العشرة دراهم بحوالي 30 ألف دينار، وكذلك العشرون درهما بما قيمته40 ألف دينار، فيما ارتفعت فئة الـ 250 درهما بواقع 41 الف دينار.