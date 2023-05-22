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رئيس النواب الأردني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل توافقي ليبي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 02:09 مساء
رئيس النواب الأردني يؤكد موقف بلاده الداعم لحل توافقي ليبي
المنقوش ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في لقاء بالعاصمة الأردنية عمان، 22 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن «الموقف الأردني واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي». جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها، الإثنين، رئيس مجلس النواب الأردني، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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- المنقوش توضح تطورات ملف الديون الأردنية على ليبيا 
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وحسب البيان، ناقشت المنقوش مع الصفدي «العديد من مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالح الشعبين، كما أعربا عن اعتزازهما وتقديرهما للعلاقات الأخوية». وثمنت الوزيرة «الدور الأردني الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، والتأكيد على دعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان، وتطابق مواقف البلدين إزاء القضايا العربية المشتركة».

المنقوش تشارك في مؤتمر «النساء في الخطوط الأمامية»
وتشارك وزيرة الخارجية في مؤتمر «النساء في الخطوط الأمامية» بنسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الأردن، والذي تنظمه مؤسسة «مي شدياق». وحضر المؤتمر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة والأميرة بسمة بنت علي والأميرة دينا مرعد فعاليات المؤتمر، إضافة إلى عديد الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتحدثت المنقوش خلال أعمال المؤتمر عن تطورات الواقع السياسي الذي تشهده ليبيا، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل أبنائها. كما أشارت إلى تجربتها الشخصية كأول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في ليبيا، والتحديات الكبيرة التي تواجه المرأة التي تشغل منصبا قياديا على الرغم من تجردها من أي انتماء سياسي.

المنقوش ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في لقاء بالعاصمة الأردنية عمان، 22 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
المنقوش ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في لقاء بالعاصمة الأردنية عمان، 22 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
المنقوش ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في لقاء بالعاصمة الأردنية عمان، 22 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
المنقوش ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي في لقاء بالعاصمة الأردنية عمان، 22 مايو 2023. (وزارة الخارجية)
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