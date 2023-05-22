بيانات رسمية: 19.9 مليار دولار واردات ليبيا في 2022.. وتركيا والصين وإيطاليا على رأس القائمة

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الإثنين، بأن إجمالي واردات ليبيا خلال العام الماضي بلغت قيمتها 19.9 مليار دولار، وحسب النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام الجاري، فقد تصدرت تركيا قائمة الدول المصدرة لسلع وخدمات إلى ليبيا في العام الماضي بواقع 2.8 مليار دولار.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية في قائمة الموردين بواقع 2.3 مليار دولار، وإيطاليا 2.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي قيمة صادرات اليونان إلى ليبيا 1.9 مليار دولار العام الماضي، والإمارات العربية المتحدة 1.8 مليار دولار.

- بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول

أرقام التضخم في ليبيا

على صعيد آخر، أفادت النشرة نفسها، بارتفاع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي وسنوي. وحسب أرقام المركزي، فقد بلغت نسبة التضخم في الربع الأول من العام الجاري 3.1%، مسجلة 293.5 نقطة أساس مقابل 284.6 نقطة أساس في الربع العام الأول من العام الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم على أساس ربع سنوي، مسجلا 293.5 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 291.2 نقطة أساس في الربع الرابع من العام 2022، وفق النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام 2023.