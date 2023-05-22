المنقوش تشارك بمؤتمر «النساء في الخطوط الأمامية» بالأردن

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، في مؤتمر «النساء في الخطوط الأمامية» بنسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الأردن، والذي تنظمه مؤسسة «مي شدياق».

حضر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة والأميرة بسمة بنت علي والأميرة دينا مرعد فعاليات المؤتمر، إضافة إلى عديد الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والاقتصادية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتحدثت المنقوش خلال أعمال المؤتمر عن تطورات الواقع السياسي الذي تشهده ليبيا، والحاجة الملحة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية ولم شمل أبنائها.

المنقوش تتحدث عن تجربتها

كما أشارت إلى تجربتها الشخصية كأول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية في ليبيا، والتحديات الكبيرة التي تواجه المرأة التي تشغل منصبا قياديا على الرغم من تجردها من أي انتماء سياسي.

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كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة العربية مع تطور وسائل الإعلام والتواصل حيث نوهت بأن مشكلة التنمر والإساءة بدأت تتحول إلى ظاهرة خطيرة تُحجم العمل والجهد الذي تقوم به المرأة العاملة.