بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الإثنين، بارتفاع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي وسنوي.

وحسب أرقام صادرة عن المركزي، فقد بلغت نسبة التضخم في الربع الأول من العام الجاري 3.1%، مسجلة 293.5 نقطة أساس مقابل 284.6 نقطة أساس في الربع العام الأول من العام الماضي.

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ا رتفاع التضخم في ليبيا على أساس ربع سنوي

كما ارتفع معدل التضخم على أساس ربع سنوي، مسجلا 293.5 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 291.2 نقطة أساس في الربع الرابع من العام 2022، وفق النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام 2023.

وجاء الصعود الطفيف لمعدلات التضخم في ليبيا مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية والنقل، بالمقارنة بين الربع الأول من العام 2023 وبين الربع الأخير من العام 2022.