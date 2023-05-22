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بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 12:50 مساء
بيانات «المركزي»: التضخم يرتفع بنسبة 3.1% في الربع الأول
أحد أسواق مدينة سبها. (أرشيفية: الإنترنت)
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 أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، اليوم الإثنين، بارتفاع معدل التضخم في ليبيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي وسنوي.

وحسب أرقام صادرة عن المركزي، فقد بلغت نسبة التضخم في الربع الأول من العام الجاري 3.1%، مسجلة 293.5 نقطة أساس مقابل 284.6 نقطة أساس في الربع العام الأول من العام الماضي. 

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ارتفاع التضخم في ليبيا على أساس ربع سنوي
كما ارتفع معدل التضخم على أساس ربع سنوي، مسجلا 293.5 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 291.2 نقطة أساس في الربع الرابع من العام 2022، وفق النشرة الاقتصادية للربع الأول من العام 2023.

وجاء الصعود الطفيف لمعدلات التضخم في ليبيا مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية والنقل، بالمقارنة بين الربع الأول من العام 2023 وبين الربع الأخير من العام 2022.

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